تكثيف أعمال النظافة وتطهير المنشآت الحيوية بمدينة بني سويف الجديدة

صرح المهندس أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، بأن إداراتي البيئة والتنمية بالجهاز وشركات خدمات النظافة العاملة بالمدينة قامت بتكثيف أعمال رفع المخلفات والنظافة وتطهير وتعقيم قطاع (و) بمنطقة ابني بيتك وعدة مناطق بالمدينة.

وأضاف المهندس أشرف عبدالرحمن، أنه تم استكمال أعمال تنظيف ورفع المخلفات لشارع الإمام علي بالحي السكني الثاني بالمدينة، إلى جانب تطهير وتعقيم مكتب إيرادات وتحصيل المياه ومدخل مبنى العزل بالمدينة الجامعية وجميع الطرق المؤدية له.

وأشار المهندس أشرف عبدالرحمن إلى أنه تم استكمال تطهير وتعقيم بعض مدارس الحي الأول ومنها مدرسة المستقبل التجريبية للغات ومدرسة النهضة الرسمية للغات، وكذا مدرسة الشهيد الثانوية الجديدة، وذلك في إطار الإجراءات التي يتخذها جهاز مدينة بني سويف الجديدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.