السيسي يمازح وزير الإسكان.. والأخير: حضرتك اللي بتدينا الفلوس

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الدولة الآن في مواجهة مع مستقبلها، ما يتطلب همّة وجدية ومسؤولية وإخلاص: "فيه ناس كويسة بس مش قادرين يعملوا كده، احنا نقوله شكرا طالما مش قادر، لازم الجدية والمسؤولية والإخلاص، ونفضل على كده العمر كله لحد ما نمشي من مكانّا أو نقابل ربنا"، وذلك خلال افتتاحه مشروع "بشائر الخير3 " بمحافظة الإسكندرية.

وأضاف الرئيس، موجّها حديثه للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، خلال كلمة اللواء أحمد العزازي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات: "هتساعده يا دكتور عاصم؟، هتساعد أحمد في مشروعات بشائر الخير اللي بيتم تنفيذها"، فرد وزير الإسكان"إن شاء الله يا فندم"، فرد السيسي ضاحكًا: "قولي هتساعده بكام؟"، فيما رد عاصم ضاحكا: "حضرتك اللي بتدينا الفلوس".

ويتكون مشروع "بشائر الخير 3" من 11 ألف وحدة سكنية، و3 منشآت خدمية، بينها منشأة تعليمية ومستشفى و6 مساجد من بينهم مسجدين 800 متر و4 مساجد صغيرة ومستشفى لعلاج الأهالي، إضافة إلى كنيسة ومركز شباب ومكتب بريد وأنشطة ترفيهية ومركز شباب، وذلك لتوفير حياة آدمية لأهالي بشاير الخير 3.

وتعد هذه المرحلة هي الأكبر، من حيث الوحدات السكنية التي ستنقل عددا كبيرا من الأهالي الذين يقطنون في المناطق الخطرة والتي كانت مهددة بالانهيار فوق رؤوسهم.