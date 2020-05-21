وزير الإسكان: 47% يعيشون في مناطق غير مخططة بالإسكندرية

قال الدكتور عصام الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إنّ التحديات التي تواجه مدينة الإسكندرية تتمثل في أنّ 47% يعيشون في مناطق غير مخططة، على مساحة 6820 فدانا، وهو رقم كبير بعد القاهرة، لكن عند قياسه لحجم مدينة الإسكندرية سنجده كنسبة مئوية أكبر من الموجودين في القاهرة، كما أنّ متوسط كثافات السكانية لبعض الأحياء تصل إلى 300 شخص/ فدان.

وأضاف الجزار، خلال كلمته في افتتاح مشروع "بشائر الخير 3" بحضور الرئيس السيسي، أنّ ههناك تحديات أخرى مثل التكثيف الشديد للأنشطة بالجزء المحاذي لساحل البحر، ومخالفات البناء وتدهور البنية الأساسية والنقص الشديد في الخدمات الإقليمية، إضافة إلى تداخل الاستعمالات الصناعية والحرفية وارتفاع معدلات التلوث.

ويتكون مشروع "بشائر الخير 3" من 11 ألف وحدة سكنية، و3 منشآت خدمية، بينها منشأة تعليمية ومستشفى و6 مساجد من بينهم مسجدين 800 متر و4 مساجد صغيرة ومستشفى لعلاج الأهالي، إضافة إلى كنيسة ومركز شباب ومكتب بريد وأنشطة ترفيهية ومركز شباب، وذلك لتوفير حياة آدمية لأهالي بشاير الخير 3.

وتعد هذه المرحلة هي الأكبر، من حيث الوحدات السكنية التي ستنقل عددا كبيرا من الأهالي الذين يقطنون في المناطق الخطرة والتي كانت مهددة بالانهيار فوق رؤوسهم.