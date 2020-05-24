"عزل أبو خليفة" يدخل البهجة على المرضى بالورد والبالونات

احتفلت الأطقم الطبية بمستشفى أبوخليفة للعزل الطبي في الإسماعيلية، بأول أيام عيد الفطر مع النزلاء المتواجدين بالمستشفى.

وقدم الأطباء الورود والبالونات الملونة لكبار السن من المرضى وإذاعة تسجيلات لابتهالات العيد والأغاني الشهيرة الخاصة بالأعياد فى طرقات المستشفى، كما جرى رفع الأعلام والزينات على مدخل المستشفى وفي الطرقات.

وقال الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إن الوزارة مهتمة بالمشاركة في الترويح عن الأطقم الطبية والمرضى بمستشفيات العزل.

وأضاف: "جرى إرسال تهنئة ووفود للزيارة واللقاء مع الأطباء والممرضين والعاملين ومعرفة احتياجاتهم لاستمرار رسالتهم الطبية التى يؤدونها مع المرضى، ونجحوا في ضرب أروع الأمثلة من حسن المعاملة والتفاني في العمل وخروج أعلى نسبة شفاء على مستوى مستشفيات الجمهورية".

ويعد مستشفى أبو خليفة أول مستشفى للطوارئ واستقبال الحوادث بمحافظات إقليم القناة وسيناء، بعد إعادة تأهيله وتخصيصه، بطاقة إجمالية قدرها 127 سريرًا، منها 37 سرير عناية مركزة مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا الطبية الحديثة، بجانب 3 غرف عمليات كبرى وغرفة عمليات طوارئ، و8 غرف إنعاش قلب وعيادات خاصة لجراحات اليوم الواحد، بالإضافة لجناح فندقي 11 غرفة، وغرف إقامة الأطباء والتمريض، وقسم خاص للمعامل والأشعة، وقاعة كبرى للمؤتمرات والمحاضرات.