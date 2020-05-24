مصدر بـ"عزل أبو خليفة": رجاء الجداوي حالتها مستقرة ومحجوزة في العناية العادية

استقبلت مستشفى أبو خليفة للعزل الطبى فجر اليوم الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك، الفنانة رجاء الجداوى بعد إصابتها بفيروس كرونا، وتم نقلها إلى قسم العناية العادية بالمستشفى لعمل الفحوصات المطلوبة والأشعة على الصدر، وأخذ المسحة الاولى للتأكد من الحالة وسوف يتم إعادة التحليل خلال أسبوع من اليوم

وقالت مصادر طبية بالمستشفى إن حالة الفنانة رجاء الجداوى مستقرة بعد انخفاض درجة الحرارة إلى 37 درجة من 38.5 وهى درجتها عند وصولها المستشفى، وتم أخذ كافة الإجراءات الطبية وحجزها فى الغرفة 212 بالدور الثانى بالمستشفى وأنها تلقى العناية الطبية اللازمة.

يذكر أن الفنانة رجاء الجداوى تنتمى أصول عائلتها إلى الإسماعيلية وهى ابنة عائلة الجداوى بالإسماعيلية، وخالتها الفنانة الراحلة تحية كاريوكا وتزوجت من الكابتن الراحل حسن مختار مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصرالأسبق ولها العديد من الأعمال الفنية