إغلاق موقف طلخا العمومي والحدائق في الدقهلية

أغلقت رئاسة مركز ومدينة طلخا بمحافظة الدقهلية موقف طلخا العمومي، وكافة الحدائق والمتنزهات في دائرة المركز تنفيذا لقرار رئيس الوزراء وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بخصوص الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها خلال فترة عيد الفطر المبارك ومنها منع المواصلات العامة بين القرى والمراكز والمحافظات.

وخرجت حملات بناء على تعليمات أحمد هلال رئيس المركز وتحت إشراف أحمد حمدي نائب رئيس المركز لإخلاء وغلق مجمع المواقف الجديد بمدينة طلخا، والذي يعمل به أكثر من 3 آلاف سيارة بين ميكروباص وبيجو 7 راكب من سيارات الدقهلية والجهات المقابلة، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

وأكدت رئاسة المركز على غلق كافة الحدائق والمتنزهات العامة على النيل بمدينة طلخا، وذلك لمنع أي تجمعات خلال احتفال المواطنين بعيد الفطر المبارك.

ونبهت رئاسة المركز على جميع أهالي مركز ومدينة طلخا بعدم خرق أي خطوات تقوم بها رئاسة المركز في تطبيق تعليمات رئيس الوزراء وسيتم المتابعة الميدانية على مدار اليوم، كما تقوم رئاسة المركز بالتنسيق مع مركز شرطة طلخا لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.