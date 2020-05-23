محافظ كفر الشيخ: أنهينا استعدادات العيد وأغلقنا الحدائق والمتنزهات

أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة أنهت استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة متصلة بشكل دائم بغرفة العمليات الفرعية بمديرية الأمن، والمديريات الخدمية، والوحدات المحلية، لاستقبال شكاوى المواطنين وحلها في أسرع وقت.

وأوضح أنه جرى غلق كافة الحدائق العامة، والمتنزهات، ومنع حركة المراكب النيلية الترفيهية، وذلك لمنع أي تجمعات بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وناشد المحافظ الأهالي بتنفيذ التعليمات التي وضعتها الحكومة، والتزام المنازل خلال تلك الفترة وعدم النزول إلا في حالات الضرورة القصوى، لتسهيل مهمة الدولة في التعامل مع أي تداعيات محتملة للفيروس والحد من انتشاره.