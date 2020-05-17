استمرار غلق الحدائق والمتنزهات خلال عيد الفطر بالقليوبية

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أنه تقرر بالتنسيق مع وزارة الري استمرار غلق حدائق القناطر الخيرية والمتنزهات والمتاحف خلال فترة عيد الفطر المبارك، لمنع كافة أشكال الزحام والتكدس بين المواطنين.

مشيرا إلى أنه جرى التنسيق مع أجهزة الأمن بالمحافظة بقيادة اللواء جمال الرشيدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، لاتخاذ إجراءات صارمة حيال المخالفين وتعيين مجموعات من الأكمنة الثابتة والمتحركة، بمداخل ومخارج المدن وخاصة القناطر الخيرية وكورنيش العاصمة بنها وشبرا الخيمة، لمنع دخول المواطنين وسيارات الرحلات ووقف الرحلات النيلية على مدار الساعة خلال أيام عيد الفطر المبارك، لمنع أي تجمعات.

أوضح المحافظ في تصريحات صحفية أن تم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة غلق الحدائق العامة ووقف أي رحلات نيلية بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية والبيئة، ومنع التجمعات على كورنيش النيل بنطاق المحافظة،خلال أيام العيد موضحا أنه من المقرر رفع حالة الاستنفار الأمني، ونشر دوريات ثابتة ومتحركة وأفراد أمن سريين بجميع المدن، وأماكن المتنزهات وعلى كورنيش النيل

وأهاب محافظ القليوبية، الأهالي المحافظة بالالتزام الإجراءات الاحترازية التي سيتم إقرارها خلال أيام عيد الفطر المبارك، والتأكيد على عدم الخروج للحدائق والمتنزهات العامة والبعد عن التجمعات، موضحا أن جميع حدائق المحافظة مغلقة ولا تستقبل مواطنين من المحافظة أو خارجها.