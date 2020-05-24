كورونا تحرم أبناء القليوبية من بهجة العيد.. و"القناطر" تتحول لأشباح

قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إن غرفة الطوارئ بالمحافظة لم ترصد أي مظاهر تجمعات للاحتفال بعيد الفطر بالأماكن المغلقة أو الكورنيش أو الحدائق، وفقا للإجراءات الاحترازية لوقاية من فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الغرفة مستمرة في متابعة تنفيذ الإجراءات بشأن غلق الكورنيش والحدائق والمحال التجارية والمولات التجارية والمطاعم، ابتداء من اليوم وحتى الجمعة المقبلة مع تطبيق حظر التجوال من الساعه 5 مساء حتى 6 صباحاً.

وشهدت قرى ومدن المحافظة، هدوء تام فى أول أيام العيد، حيث التزم العديد من المواطنين بعدم الخروج من المنازل.

بينما شهدت بعد القرى والأحياء خروج الأطفال للهو في الشارع فرحين بالعيد في محيط منازلهم وشوارعهم، فيما حرمت كورونا المواطنين من عادات الاحتفال بالعيد والخروج للكورنيش في بنها وشبرا والقناطر.

كما أغلقت أجهزة الأمن الطرق المؤدية إلى مناطق التنزه، ومنعت الأجهزة الأمنية المواطنين من دخول منطقة المقابر.

وبدت الحدائق التاريخية لأول مرة منذ افتتاح لقناطر الخيرية في عام 1867 بلا زوار في عيد الفطر، حيث كانت قبلة المصريين نظرا للمتنزهات المجانية على النيل التي تفتح أبوابها للجميع مقابل رسوم بسيطة للغاية.

وقال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إن حدائق القناطر وشبرا الخيمة وبنها شهدت التزاما كاملا من المواطنين بعدم الخروج للاحتفال بعيد الفطر كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا.

فيما وضعت أجهزة وزارة الداخلية حواجز مرورية، بكورنيش النيل بالقناطر، وبنها ومنعت السماح بانتظار السيارات مع توفير المسارات البديلة.

وكلف اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بمتابعة غلق الحدائق العامة ووقف أي رحلات نيلية بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية.