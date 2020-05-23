تحذير شديد اللهجة من القليوبية للمتعدين والمخالفين في العيد

وجه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، تحذيرا شديد اللهجة لكل من تسول له نفسه استغلال هذه الفترة، للبناء المخالف على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، مؤكدا شن حملات يومية وإزالة جميع المخالفات مهما كانت أنواعها.

وشدد المحافظ على استمرار أعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكل مدن المحافظة، والتصدي لكل من تسول له، مشيرا إلى أن إجمالي الإزالات بلغت حتى أمس، 11 مخالفة على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، منها 8 مخالفات على الأراضي الزراعية بمساحة 3 قراريط و5 أسهم، و3 مخالفات بناء على مساحة 328 مترا مربعا.