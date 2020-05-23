محافظ القليوبية يتابع مستجدات كورونا واستعدادات عيد الفطر

عقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لمتابعة استعدادات استقبال عيد الفطر المبارك، في ظل أزمة كورونا، وخطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعياتها.

وتفقد المحافظ يرافقه الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة، استقرار الأوضاع بالمحافظة وجاهزية مستشفيات الصدر والحميات لاستقبال أي حالات مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، وتوافر جميع المستلزمات الطبية والأدوية بمختلف المستشفيات.

كما تابع المحافظ مع ممثل مديرية الأمن جهود المحافظة في الالتزام بالإجراءات الاحترازية؛ لمنع كل التجمعات، وتأكيد قرارات استمرار غلق جميع الحدائق والمتنزهات والأسواق وقاعات الأفراح وصالات الجيم، وغلق الطرق الرئيسية المؤدية للكورنيش والمقابر، خلال أيام عيد الفطر المبارك.

كما شدد على أهمية متابعة التزام المواطنين باتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، التي أقرتها وزارة الصحة، وارتداء الكمامات في جميع الأسواق، والأماكن العامة، والخاصة، والمنشآت الحكومية، ووسائل النقل الجماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية بحزم حيال المخالفين لهذه القرارات.