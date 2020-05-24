تعرف على حكم الإسلام في قول "تقبل الله" في العيد

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤال حول حكم قول "تقبل الله" في العيدين، وجاء الجواب على لسان الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، حيث أكد عبر موقع الدار أن قول المسلم لأخيه في العيدين "تقبل الله" مأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه وسلف الأمة، وهو تهنئة مشروعة بقدوم العيد، ودعاء بقبول ما سبقه وقارنه من أعمال صالحة، وكل ذلك مستحب شرعا؛ لما فيه من جلب المودة والمحبة بين الناس وإدخال السرور على قلوب المسلمين، ومن أجل ذلك شرع الله تعالى الأعياد.

وأضاف المفتي أن دعاء المسلم لأخيه بالقبول من الدعاء المستحسن شرعا، فإن الدعاء مأمور به على كل حال؛ قال تعالى: "وقال ربكم ادعوني أستجب لكم"، وقال سبحانه: "ادعوا ربكم تضرعا وخفية".

وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "إن الدعاء هو العبادة" أخرجه ابن ماجه في "السنن"، وأحمد وأبو داود الطيالسي في "مسنديهما"، والطبراني في "المعجم الكبير"، والبخاري في "الأدب المفرد"، وصححه الحاكم في "المستدرك".

وقد رغب الشرع الشريف في خصوص دعاء المسلم لأخيه، وبين أنه مستجاب؛ فعن عبدالله بن يزيد قال: حدثني الصنابحي أنه سمع أبا بكر الصديق رضي الله عنه يقول: "إن دعاء الأخ لأخيه في الله عز وجل يستجاب" أخرجه الإمام أحمد في "الزهد"، والبيهقي في "شعب الإيمان"، والبخاري في "الأدب المفرد"، وابن المبارك في "الجهاد"، والدولابي في "الكنى والأسماء".

وجاءت النصوص الشرعية بمشروعية الدعاء بالقبول في خواتيم الطاعات والعبادات، فقال تعالى حكاية عن سيدنا إبراهيم عليه السلام: "وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم" [البقرة: 127]، وقال حكاية عن السيدة مريم عليها السلام: "إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم".

واستحبت الشريعة للمسلمين أن يهنئ بعضهم بعضا ويدعو بعضهم لبعض بالقبول في خواتيم العبادات؛ فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو للحاج عند تمام حجه، ولصائم رمضان عند فطره، وللتائب من الذنب عند توبته.

فعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: جاء غلام إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني أريد هذه الناحية الحج، فمشى معه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: "يا غلام، زودك الله التقوى، ووجهك الخير، وكفاك الهم"، فلما رجع الغلام سلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فرفع رأسه إليه وقال: "يا غلام، قبل الله حجك، وكفر ذنبك، وأخلف نفقتك" أخرجه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، وابن السني في "عمل اليوم والليلة".

ومن أعظم هذه الأوقات: يوما العيدين: عيد الفطر وعيد الأضحى؛ إذ هما يأتيان بعد أوقات مفضلة اختصت بالاجتهاد في العبادة، فعيد الفطر المبارك هو يوم جائزة المسلم عقب شهر رمضان المعظم بصيامه وقيامه وما فيه من الصدقات وأنواع العبادات.

فإذا اجتمع الدعاء بالقبول للأعمال الصالحة والتهنئة بالنعمة كان ذلك أشد استحبابا وأكثر أجرا وأدعى لربط أواصر المودة بين المسلمين، وهذا هو شأن العيدين؛ حيث الدعاء بقبول العبادة السابقة؛ صوما أو حجا أو أعمالا صالحة في العشر الأول من ذي الحجة، والتهنئة بقدوم العيد، بل إن الدعاء بالقبول والتهنئة بالنعمة يجتمعان على مورد واحد؛ لأن القبول من الله أعظم نعمة، والتهنئة على ذلك مقدمة على غيره.

ودعاء المسلم لأخيه بقوله "تقبل الله" وارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم العيد، ومأثور عن الصحابة والتابعين والسلف الصالحين: فعن خالد بن معدان قال: لقيت واثلة بن الأسقع رضي الله عنه في يوم عيد، فقلت: تقبل الله منا ومنك، فقال: "نعم، تقبل الله منا ومنك"، قال واثلة رضي الله عنه: "لقيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم عيد فقلت: تقبل الله منا ومنك، قال: "نعم، تقبل الله منا ومنك" أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" و"الدعاء"، والبيهقي في "السنن الكبرى".

وعلى هذا درج السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل العلم سلفا وخلفا:فعن جبير بن نفير قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: "تقبل الله منا ومنك" أخرجه المحاملي في "المحامليات"، وإسناده حسن كما قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (2/ 446، ط. دار المعرفة)، وحسنه أيضا السيوطي والقسطلاني.

والأصل أن يكون المسلم عقب العبادة مهموما بقبولها؛ مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: "والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون" [المؤمنون: 60]؛ فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله! قول الله: "والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة"، أهو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو مع ذلك يخاف الله؟ قال: "لا يا ابنة أبي بكر -أو يا ابنة الصديق-، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه" رواه الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وعبد بن حميد في "مسانيدهم"، والترمذي وابن ماجه في "سننهما"، وابن أبي الدنيا في "نعت الخائفين"، وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم في "تفاسيرهم"، والحاكم في "المستدرك" وصححه، والبيهقي في "شعب الإيمان".

ونص فقهاء المذاهب المتبوعة على مشروعية التهنئة بالأعياد ودعاء المسلم لأخيه بقوله "تقبل الله":فعند الحنفية:قال العلامة الشرنبلالي الحنفي في حاشيته على "درر الحكام" (1/ 142، ط. دار إحياء التراث العربي): [والمستحب الخروج ماشيا والرجوع من طريق آخر، والتهنئة ب"تقبل الله منا ومنكم"] اه.وقال العلامة ابن نجيم الحنفي في "النهر الفائق شرح كنز الدقائق" (1/ 367، ط. دار الكتب العلمية): [والتهنئة بقوله: "تقبل الله منا ومنكم"؛ كذا في "القنية"].