أول أيام العيد.. التزام المحلات التجارية بالسويس بالإغلاق الكامل

شهدت مدينة السويس، التزاما من أصحاب المحال التجارية بالإغلاق التام، اليوم الأحد، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بإغلاق كافة الأنشطة التجارية خلال إجازة عيد الفطر، والتي تبدأ من اليوم حتى الجمعة المقبلة، في إطار الإجراءات الاحتزارية التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وشهدت الشوارع الرئيسية والتجارية في أحياء السويس الخمسة، إغلاقا تاما لكافة المحال التجارية ماعدا الصيدليات والمخابز والسوبر ماركت المتواجدين خارج المراكز التجارية، فيما خلت تلك الشوارع من المواطنين .

وخرجت دوريات أمنية من مديرية أمن السويس، للتأكد من إغلاق المحلات التجارية، تنفيذا لقرار المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات وإغلاق كافة الأنشطة خلال إجازة العيد.