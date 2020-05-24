الإفتاء عن زيارة المقابر بالعيد في ظل كورونا: ادعوا لموتاكم من بيوتكم

دعا الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الديار المصرية وأمين الفتوي بالدار، المسلمون الذين يزرون المقابر كل عام، لاتخاذ الإجراءات الاحترازية ومنع التجمعات هذا العام في ظل وباء كورونا، مشيرا إلى أنّه يمكن لأهل المتوفي أن يكتفوا بالدعاء وقراءة القرآن له من المنزل او من أي مكان.

وقال عاشور، في جوابه لـ"الوطن"، عن حكم زيارة المقابر في ظل جائحة كورونا، أنّ الأصل في هذا الشأن أنّ الأحياء يكونوا أوفياء للأموات، ومن هنا جاءت زيارة المقابر، فقال النبي الكريم "كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها"، وكذلك لم يرد في السنة أنّ رسول ذهب للمقابر يوم العيد.

وأوضح عاشور أنّ زيارة المقابر في العيد أمر جائز شرعا، فمن يزور أقاربه المتوفين في العيد لا حرج فيه وليس هناك ما يمنع ذلك في الشريعة، لكن علينا أن نتخذ بالإجراءات الوقائية في ظل هذه الجائحة وما تمر به البلاد من وباء فيروس كورنا، فالحي مقدم علي الميت

وأضاف: "علينا أن نحافظ على حياتنا، وننأى بأنفسنا عن التجمعات، وأن نقرأ القرآن وندعو للميت، ونخرج الصدقات ونفعل ما أمرنا الله وهو أن نحافظ على أنفسنا.