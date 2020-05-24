حدائق القناطر الخيرية خالية من الزوار في العيد بأمر كورونا

بدت حدائق القناطر الخيرية التاريخية لأول مرة منذ افتتاحها عام 1867 بلا زوار في أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث كانت حدائق القناطر قبلة المصريين في هذه الاحتفالات ولقبها البعض بمنتجع الغلابة حيث الحدائق والمتنزهات المجانية بجانب الحدائق المتميزة على النيل بمقابل رسوم بسيطة للغاية.

وأكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن حدائق القناطر وشبرا الخيمة وبنها وكافة أنحاء المحافظة شهدت التزاما كاملا من المواطنين بعدم الخروج إليها للاحتفال بعيد الفطر كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا.

وأهاب المحافظ بالمواطنين استمرار الالتزام بالمنازل وتطبيق كافة القرارات الاستباقية الاحترازية التي اتخذتها الدولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد بهدف الحفاظ على أمن وسلامة المواطن.

وأكد اللواء ضياء الدين عبد الحميد رئيس مجلس مركز ومدينة القناطر الخيرية بأن غرفة الطوارئ بالمجلس المدينة لم ترصد أي مظاهر تجمعات للاحتفال بعيد الفطر بالأماكن المغلق وفقا لقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والتي تشمل كورنيش النيل و الحدائق العامة والكباري الأثرية.

وأشار ضياء إلى أن الغرفة مستمرة لمتابعة سير تنفيذ قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن غلق الكورنيش والحدائق وغلق كافة المحال التجارية والمولات التجارية والمطاعم غلق كامل وذلك ابتداء من اليوم الأحد حتى الجمعة المقبلة، على أن يبدأ حظر التجول من الساعة 5 مساء حتى 6 صباحا.