6767 إصابة جديدة بكورونا في الهند.. والإجمالي يتجاوز 130 ألف حالة

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الهند بمقدار قياسي بلغ 6767 خلال الساعات الـ24 الماضية، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 131.868، مع استمرار الاتجاه التصاعدي في الزيادة اليومية، حسب ما أعلنت وزارة الصحة والأسرة الهندية اليوم.

وذكرت الوزارة، في بيان لها نقلته صحيفة "إنديا توداي" الهندية عبر موقعها الإلكتروني، أنّ حصيلة المتوفين وصلت إلى 3867 منذ تفشي الوباء، ويوجد حاليًا 73560 حالة نشطة في الهند، بينما زادت حالات الشفاء بمقدار 2657 بإجمالي بلغ 54440 حالة.

ولا تزال ولاية ماهاراشترا المركزية بؤرة تفشي المرض في البلاد، مع وجود 47190 حالة مؤكدة، وتليها ولاية تاميل نادو الجنوبية الشرقية التي بها 15512 حالة، وولاية جوجارات في أقصى الغرب بـ 13664 حالة.

وفي محاولة للحد من انتشار الفيروس، مدّدت السلطات الهندية في وقت سابق من مايو الحالي، حالة الطواري والإغلاق التي بدأت في 25 مارس الماضي، ومن المقرر رفع الإغلاق في 31 مايو الحالي، كما قسمت الحكومة الهندية البلاد أيضًا إلى الأحمر والبرتقالي و المناطق الخضراء حسب الوضع الوبائي وفي المناطق الخضراء، حيث يعتقد أنّ معدل الإصابة منخفض، جرى السماح لوسائل النقل العام وبعض الشركات بالعمل.