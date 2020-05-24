طردها زوجها وهددها بالطلاق فانتحرت ورضيعتها بالحبوب القاتلة

"جثة لسيدة في العقد الرابع من عمرها وبجوارها جثة رضيع".. هكذا سجلت جهات التحقيق أثناء معاينة مسرح جريمة العثور على جثة سيدة ورضيعتها داخل غرفتها، في منزل الأسرة بقرية فرهاش التابعة لمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة..

وأضافت المعاينة ومناظرة الجثث التي أجرتها النيابة العامة، أنّ الجثث لا توجد بها إصابات ظاهرية، وأثبت المعاينة عدم وجود بعثرة في محتويات الغرفة، وحرزت النيابة حبوب غلال.

ورجحت جهات التحقيق أنّ السيدة أجبرت طفلتها على تناولها، وبعد أن تاكدت من وفاتها تناولت هي الأخرى حبوب الغلال ولفظت أنفاسها الأخيرة بجوار جثة ابنتها.

وعقب الانتهاء من مناظرة الجثث، قررت النيابة العامة، عرضها على الطب الشرعى لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث بشأن الواقعة.

"180 دقيقة" كانت مدة اختفاء سيدة في العقد الرابع من عمرها وطفلتها التي لم تكمل العامين عن عيون أسرتهما، إذ فوجئ أفراد الأسرة بـ"الأم تحضن ابنتها" متوفيان على السرير.

وأضافت التحريات والتحقيقات التي جرت بمعرفة ضباط إدارة البحث الجنائي بالبحيرة، أنّ الأم أعطت ابنتها قرص غلال، وانتظرت حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وتناولت هي الأخرى أقراص غلال واحتضنت ابنتها وماتت بجوارها، بعد أن رفض الزوج إعادتها لمنزله مرة وهددها بالانفصال عنها عقب الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وكشفت التحريات أنّه بمجرد العثور على جثتي الأم وابنتها، أسرعت الأسرة بإخطار رجال المباحث، وحضر فريق من المباحث والنيابة العامة، وأجرت جهات التحقيق معاينة ومناظرة للجثث.

وتوصلت التحريات الأولية إلى وجود خلافات بين المجني عليها وزوجها، وحاولت الأسرة إجبار الزوجة على العودة لمنزل زوجها، إلا أنّ الزوج رفض عودتها وطردها وأخبرها بأنّه سيطلقها عقب انتهاء أيام العيد، ما تسبب في سوء حالتها النفسية وتخلصت من حياتها هي وطفلتها.