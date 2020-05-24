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مصدر أمني يكشف تفاصيل واقعة "أجري يا شيخ محمد"

كتب:

أحمد عبد اللطيف
12:57 م | الأحد 24 مايو 2020
صورة ارشيفية

صورة ارشيفية

 قال مصدر أمني  بمديرية أمن  الدقهلية إن أجهزة الأمن تمكنت من تحديد هوية  الأزهري الذي اقام  صلاة العيد فى الشارع وكان إماما للناس. 

وأوضح المصدر أن الأزهري، طالب بالصف الثالث الثانوي، وأنه اتفق مع أهالي المنطقة على إقامة صلاة العيد بالرغم من تحذير الأوقاف والجهات المعنية من عدم إقامتها، وذلك تنفيذا لقرار  مجلس الوزراء  ووزارة الأوقاف والأزهر الشريف  لمواجهة فيروس كورونا. 

وأشار المصدر أنه تم تحديد هوية  الشيخ الأزهري من خلال الفيديو الذي تم تداولها على  مواقع السوشيال ميديا.

كانت أجهزة الأمن رصدت مقطع على تواصل الاجتماعي يظهر أزهري يهرب من الشرطة، وبفحصه تبين أنه بمنطقة نبروة التابعة لمحافظة الدقهلية، وتم تحديده، تحرر محضر، وجار اتخاذ اللازم.