مصدر أمني يكشف تفاصيل واقعة "أجري يا شيخ محمد"

قال مصدر أمني بمديرية أمن الدقهلية إن أجهزة الأمن تمكنت من تحديد هوية الأزهري الذي اقام صلاة العيد فى الشارع وكان إماما للناس.

وأوضح المصدر أن الأزهري، طالب بالصف الثالث الثانوي، وأنه اتفق مع أهالي المنطقة على إقامة صلاة العيد بالرغم من تحذير الأوقاف والجهات المعنية من عدم إقامتها، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء ووزارة الأوقاف والأزهر الشريف لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار المصدر أنه تم تحديد هوية الشيخ الأزهري من خلال الفيديو الذي تم تداولها على مواقع السوشيال ميديا.

كانت أجهزة الأمن رصدت مقطع على تواصل الاجتماعي يظهر أزهري يهرب من الشرطة، وبفحصه تبين أنه بمنطقة نبروة التابعة لمحافظة الدقهلية، وتم تحديده، تحرر محضر، وجار اتخاذ اللازم.