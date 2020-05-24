"أوقاف دمياط": المساجد التزمت بعدم أداء صلاة العيد

تابعت مديرية أوقاف دمياط برئاسة الشيخ محمد عبد الفتاح سلامة وكيل وزارة الأوقاف، تنفيذ تعليمات الوزارة بعدم فتح المساجد لأداء صلاة العيد داخلها أو خارجها.

وأكدت المديرية، أن كافة المساجد على مستوى المحافظة التزمت بقرار الغلق وعدم أداء صلاة العيد.

وقال سلامة، المسموح به في العيد هو تشغيل مكبرات الصوت بالتكبير المذاع عبر إذاعة القرآن الكريم دون السماح بفتح المسجد أثناء التكبير أو السماح بصلاة العيد داخل المسجد أو خارجه أو التكبير المباشر من الإمام أو العمال أو غيرهم، فقط فتح مكبرات الصوت لإذاعة التكبيرات المذاعة عبر إذاعة القرآن الكريم شأن ما تم في إذاعة قرآن المغرب والفجر خلال شهر رمضان، مشددا على التعامل بكل حزم مع أي مخالفة في ذلك.