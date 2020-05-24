محافظ الإسكندرية يقدم الهدايا لنزلاء دور المسنين والأيتام بمناسبة العيد

زار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، يرافقه الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، مؤسسة دار الهنا لرعاية السيدات المسنات والغير قادرات التابعة لجمعية الهلال الأحمر المصري، وجمعية دار الأورمان لرعاية الأيتام، ومجمع الدفاع الاجتماعي لرعاية الأطفال، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وحرصا من المحافظة على الوقوف على مستوى الخدمات المقدمة وتقديم الدعم المعنوي لكبار السن والأطفال الذين يحتاجون لرعاية اجتماعية خاصة، بحضور طارق علي جمال الدين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ورؤساء مجلس إدارة الدور.

وخلال الزيارة، قدم المحافظ الهدايا والتهنئة للنزلاء من المسنين والأيتام والأطفال واطمأن على راحة النزلاء، معربا عن سعادته لمشاركتهم فرحتهم بهذا اليوم، وأكد على أننا جميعا علينا مسئولية كبيرة، في إسعادهم وإدخال البهجة والفرحة إلى قلوبهم، مشيرا إلى أن المحافظة على استعداد لتلبية كافة احتياجات الدور وتقديم سبل الدعم والرعاية لنزلاء الدار من أجل حياة كريمة وتوفير الأجواء المناسبة.

وأشاد "الشريف" بالمستوى الهائل للدور والخدمات المقدمة، مطالبا مسؤولي الدور ومديرية التضامن الاجتماعي، بضرورة الاستمرار على هذا المستوى ومراعاة الجوانب الإنسانية للنزلاء وظهور مكان إقامتهم في أبهي صورة له طوال الوقت، وتلبية كافة مطالبهم، والتواصل مع أبناء النزلاء من كبار السن لحثهم بالسؤال المستمر على ذويهم الموجودين بالدار لرفع الروح المعنوية لهم، فضلا عن تشجيع جميع الأطفال علي ممارسة الرياضة والقراءة وتثقيفهم وتنمية مواهبهم لإعداد جيل واعي مثقف يشارك في تقدم بلاده .