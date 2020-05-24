عزام خطيبا للعيد والجمال للجمعة المقبلة.. الأوقاف تواصل الدفع بالشباب

واصلت وزارة الأوقاف الدفع بالشباب في الصفوف الأمامية في ظل فقه النوازل وجائحة كورونا.

ودفعت الوزارة بأحد كوادرها الشباب ليكون إمام لصلاة العيد بمسجد السيدة نفيسة حيث يشهد المسجد بث شعائر صلاة عيد الفطر المبارك في ظل غلق المساجد ومنع إقامة الصلوات بها.

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان رسمي أن الشيخ يسري عزام أحد شباب أئمة الوزارة المتميزين الذين رشحتهم وزارة الأوقاف للبرنامج التدريبي المتقدم بالأكاديمية الوطنية للتدريب واجتازوا البرنامج بنجاح، وأحد الأئمة المتميزين الذين تشرفوا بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لهم في ضوء دعم سيادته الكبير للشباب من جهة وللفكر الوسطي المستنير من جهة أخرى. وأوضحت الوزارة أن اختياره يأتي للدفع بالشباب التي يولي الدكتور محمد مختار جمعة أولوية لها.

ومع عودة صلاة الجمع للمساجد خلال الفترة المقبلة، وإقامة شعائر صلاة الجمعة 6 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو الجاري بمسجد السيدة نفيسة بحضور 20 مصليا من العاملين بالمسجد والعاملين بالأوقاف، وإقامة صلاة الجمعة التي تليها 13 شوال 1441هـ الموافق 5 يونيو المقبل من الجامع الأزهر بحضور 20 مصليا من العاملين بالمسجد والعاملين بالأزهر الشريف مع نقلها إذاعيا وتليفزيونيا.

جرى الدفع بالدكتور عبد الله الجمال أحد أئمة مسجد السيدة نفيسة خطيب الجمعة المقبلة بمسجد السيدة نفيسة. وأكدت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار خطة الوزارة لتمكين الشباب من مفاصل العمل العلمي والدعوي والإداري.

قيادات الأعلى للشؤون الإسلامية ومفاصل وزارة الأوقاف من الشباب

وشملت تحركات الوزارة للدفع بالشباب، حيث يتولى الدكتور هشام عبدالعزيز قائم باعمال الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والدكتور عبدالله حسن، أحد شباب البرنامج الرئاسي، متحدثا رسميا للوزارة، والدكتور أيمن أبو عمر وكيل الوزارة للدعوة، والشيخ عبدالفتاح جمعة مساعد علميا لمدير عام مراكز التدريب، وتكليف رفيق القاضي مدير عام للمكتب الفني للوزير، ومحمد عرابي مدير عام للإدارة العامة للمتابعة، وعلاء مرعي مدير عام للشؤون المالية.

كذلك الدفع بالشباب في المدريات بالمحافظات، فتم الدفع بالدكتور محمد عزت وكيلا لأوقاف أسوان، والدكتور كمال أبو سيف وكيلا لأوقاف البحر الأحمر، والدكتور محمد أبو ستيت مدير المكاتبات السيادية، والشيخ محمد جاهين مدير لأوقاف الوادي الجديد، والشيخ ماجد راضي مدير لأوقاف السويس، والشيخ حسن عبدالبصير مدير لأوقاف البحر الأحمر، والشيخ محمد ابراهيم وكيل للشرقية للدعوة والبر

يسري عزام: تمكين الشباب في الأوقاف يسير بشكل سريع وعاجل

من جانبه وجه الشيخ يسري عزام، في حديثه لـ"الوطن"، الشكر للقيادة السياسية والدكتور محمد مختار جمعة في دفعهم للشباب في حركة القيادة والدعوة قائلا: "أشكر القيادة السياسية وزوير الأوقاف على الدفع بالشباب فهو تشريف وتكليف وتمثيلا غاليا، فتمثيل الأوقاف شرف كبير ونسال الله أن يتقبل ما نقوم به، وصدقا تمكين الشباب في الأوقاف يسير بشكل سريع وعاجل وكبير.

وزير الأوقاف: ماضون بقوة في الدفع بالشباب للعمل القيادي بالوزارة

من جانبه أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الوزارة ماضية بقوة في الدفع بالشباب للعم القيادي بالأوقاف، مشيرا في تصريح له على موقع الأوقاف أن الوزارة تؤمن بقوة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في الدفع بالشباب الواعي المثقف المؤهل للعمل القيادي.

أوضح الوزير أن شباب الوزارة يثبتون يوما بعد يوم جدارتهم بتحمل المسؤولية وإنجاز المهام والملفات الموكلة إليهم بوعي وقوة ودأب وقدرة على العطاء، مشيرا إلى أن الوزارة، إضافة إلى ما شهدته خلال الفترة الماضية من الدفع بالشباب سواء في العمل الإداري والقيادي والدعوي فإنها ستشهد خلال الفترة القريبة المقبلة مزيدا من التمكين لهذه النوعية من الشباب الذي يعد إضافة حقيقية للعمل الدعوي والوطني.

دينية النواب: كل التحية لوزير الأوقاف على حسن توظيفه لشباب الوزارة.. وعضو البحوث: نلمس تغير إيجابي على أرض الواقع

من جانبه أشاد النائب شكري الجندي وكيل لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب بجهود وزارة الأوقاف في الدفع بالشبا في العمل الإداري والقيادي والدعوي وهو ما يعد إضافة حقيقية للعمل الدعوي والوطني، مضيفا: تحيه لوزير الأوقاف وتحيه للوزارة التي تعمل علي تجديد دمائها باستمرار، وما رأيته من شباب الأوقاف من مستوى عال من الكفاءة والمهنية، فهم يستحقون فعلا تولي المناصب القيادية فكل التحية لوزير الأوقاف على حسن توظيفه الصحيح لشباب الأوقاف.

فيما أشاد الدكتور محمد أبو هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية بتحركات الأوقاف في ملف الدفع بدماء جديدة شابة، مشيراً إلي ان الجميع بالحقل الدعوي يلمس تغير إيجابي في مفردات ومستوي العمل الدعوي على أرض الواقع في إطار تصحيح وتجديد الخطاب الديني، مشيدا بجهود وزير الأوقاف في هذا الشأن.