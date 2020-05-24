فيديو لشواطئ بلا رواد.. ويوسف زيدان: ألهذا الحد بلغت قوة كورونا؟

نشر الدكتور يوسف زيدان فيديو قصير لشواطئ الإسكندرية الخالية من الرواد، عبر حسابه على فيس بوك، وعليه عليه قائلا: "من قبل أن يضع الإسكندر المقدوني أساس مدينته في مكان قرية راقودة (ركوتيس) سنة 331 قبل الميلاد، وخلال عمرها الذي امتد لأكثر من ثلاثة وعشرين قرنًا من الزمان، لم يحدث قط أن خلت شواطئ الإسكندرية من الناس في وقت الظهيرة، لأيّ سببٍ كان، مثلما يظهر لنا في هذا الفيديو الذي تم تصويره الآن".

وأضاف زيدان: "ألهذا الحد بلغت قوة جائحة كورونا عبر تطور فيروسها المسمى كوفيد 19، ألهذا الحد؟!".

وتواصل الحكومة اتخاذ التدابير الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، إذ أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الأسبوع أنّ الحكومة تنتهز الفرصة خلال إجازة عيد الفطر من يوم الأحد 24 مايو وحتى الجمعة من الشهر ذاته بواقع 6 أيام، سيتم غلق المحلات التجارية والمولات والمطاعم ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية والشواطئ وحظر حركة المواطنين اعتبارا من الخامسة مساء وحتى السادسة صباحا.

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