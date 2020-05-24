"صحة دمياط": لدينا 395 مصابا بكورونا و40 حالة وفاة

قال مصدر بمديرية الصحة في دمياط، إن عدد الوفيات منذ ظهور الفيروس وحتى الآن 40 حالة، بنسبة 95% كانوا مصابين بأمراض مزمنة أو ذات خطورة عالية، يعانون من نزيف أو حوامل وحالتهن خطرة كما حدث في إحدى الحالات "أو أعمارهم كبيرة".

وأضاف المصدر، لـ"الوطن": "لم يعد لدينا حاليا بؤر للفيروس كما كان سابقا حيث إن الحالات التي ظهرت مؤخرا فردية وجرى رفع الحظر عن بعض المصانع التي كانت قد ظهرت فيها حالات كالغزل والنسيج، الذي أصيب أحد عماله، وأغلق لـ14 يوما مع وضع المخالطين تحت المراقبة".

وأكد المصدر أن مجمل الإصابات وصلت إلى 395 حالة، وسجلت دمياط أمس السبت 4 إصابات بكوفيد -19، فيما تعافى 250 من المصابين .