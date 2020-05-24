كورونا حول العالم.. الوفيات تتجاوز 342 ألف حالة

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة "بلومبرج" للأنباء، بشأن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا، ارتفاع حالات الإصابة عالميا لتتجاوز 5 ملايين و345 ألف حالة.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة حتى اليوم، 5 ملايين و345 ألفا و785 حالة. وأوضحت البيانات أنّ حالات الوفاة بالفيروس بلغت 342061 حالة وفاة.

يأتي هذا في الوقت الذي ذكرت تقارير سابقة، أنّ البلدان التي سجّلت أكبر عدد من الوفيات الجديدة هي: البرازيل (1001 حالة وفاة جديدة) والولايات المتحدة (989) والمكسيك (479).

والولايات المتحدة التي سُجّلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية فبراير هي الدولة الأكثر تضرّرا في العالم من جرّاء وباء "كوفيد - 19" سواء من حيث عدد الإصابات أو الوفيات، إذ إنّها سجّلت وحدها 1590225 مصابا توفي منهم 95490 شخصا، وتماثل 289418 مصابا للشفاء.

أما الدول التي سجّلت ثاني أعلى حصيلة وفيات من جراء الفيروس فهي بريطانيا (36393 وفاة من أصل 254195 إصابة) وإيطاليا (32616 وفاة من أصل 228658 إصابة) وإسبانيا (28628 وفاة من أصل 234219 إصابة) وفرنسا (28289 وفاة من أصل 182219 إصابة).

ومن بين الدول الأكثر تضرّرا، سجّلت بلجيكا أكبر عدد وفيات مقارنةً بتعداد سكانها (80 وفاة لكل 100 ألف شخص)، تليها إسبانيا (61) ثم إيطاليا (54) والمملكة المتحدة (54) وفرنسا (43).