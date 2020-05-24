التنمية المحلية تتابع منع تجمعات المواطنين في المحافظات

يتابع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، مع المحافظين على مدار الساعة منذ صباح اليوم، جهود الأجهزة المحلية والتنفيذية لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال أيام عيد الفطر المبارك، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وأجرى اللواء محمود شعراوي، عددا من الاتصالات مع المحافظين لمتابعة الغلق الكامل للمولات والمحلات التجارية، وكل المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ، لمنع أي تجمعات للمواطنين من أبناء المحافظة أو من المحافظات المجاورة وكذا إيقاف وسائل النقل العام.

ولفت وزير التنمية المحلية، إلى أنّ المحافظين يتابعون منذ الصباح الباكر تطورات الوضع بالمناطق بالمحافظة، خاصة في المناطق التي كانت تشهد تجمعات كبيرة كل عام في أيام عيد الفطر المبارك.

وأوضح أنّ هناك تعاون وتنسيق بين القيادات المحلية بالمحافظات ومديري الأمن والجهات المعنية الأخرى لتطبيق قرارات مجلس الوزراء بحزم ومنع أي تكدسات أو تجمعات للمواطنين.

وأضاف شعراوي أن هناك إغلاقاً كاملاً لكافة الحدائق والشواطئ والمتنزهات بالمحافظات وقام عدد من المحافظين بجولات ميدانية لتفقد مختلف الشوارع ومتابعة التزام المواطنين بعدم التجمع خاصة في مناطق الكورنيش.

ولفت إلى توجيه القيادات المحلية من رؤساء الأحياء والمدن والمراكز والوحدات المحلية، بالمرور على مدار اليوم في نطاق عملهم لمتابعة الموقف أولا بأول ومنع اي تجمعات ورصد أي مخالفات للبناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد شعراوي، ضرورة التعامل بحزم في تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أنّ غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة تتابع مع غرف عمليات بالمحافظات تطورات الوضع على مدار أيام العيد والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية في مجلس الوزراء في حالة أي طوارئ، كما تتلقى الوزارة الشكاوى الخاصة بعدم الالتزام بقرارات غلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات على مبادرة "صوتك مسموع"، من خلال الخط الساخن 15330 أو رقم واتس آب 01150606783، أو من خلال صفحة المبادرة على موقع فيس بوك www.facebook.com/ sotakmasmwo.

وأهاب وزير التنمية المحلية بالمواطنين في المحافظات، الالتزام بالقرارات والتوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء للحفاظ على سلامتهم وأمنهم، والاحتفال بهذه المناسبة مع أسرهم في المنازل.

وأضاف شعراوي، أنّه تلقى تقريرا من غرفة العمليات بالوزارة، أشار إلى استقرار الوضع في المحافظات كافة بشكل عام، والتزام المواطنين بقرارات مجلس الوزراء.