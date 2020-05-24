محافظ الجيزة: لم نتلق أي بلاغات حتى الآن لتجمعات أو خرق للإجراءات

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن عيد الفطر هذا العام عبارة عن ظرف استثنائي بسبب تداعيات فيروس كورونا، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء قام باتخاذ مجموعة من الإجراءات، وأهمها هو الحد من تواجد المواطنين في الشارع، ومنع التواجد في الحدائق العامة والمتنزهات وكورنيش النيل، وتم التنسيق مع الأمن واتخاذ مجموعة من الإجراءات وعلى أثرها كان تواجد أعداد المواطنين في الشارع أقل من الطبيعي التي نراها في الإجازات والأعداد محدودة.

وأضاف "راشد"، خلال حواره في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنهم متواجدون على مستوى الـ 24 ساعة في الشوارع، ومكاتبنا وكل أجهزة المرافق ومديرية التموين والمخابز وتقوم بدورها على أكمل وجه، وتمنى أن نخرج من عيد الفطر بعدد أقل من المصابين بفيروس كورونا والالتزام يكون بشكل كامل وتستمر هذه الإجراءات حتى بعد العيد لكي نستطيع أن نفتح مرة أخرى وتعود البلاد لما كانت عليه من حركة طبيعية.

وتابع، أن المحافظة لم تتلق أي بلاغات حتى الآن بتجمعات أو خرق للإجراءات، مشيراً إلى أن هناك سيارات تجوب في الشوارع لتوعية المواطنين بعدم النزول وإذا اضطررت للنزول يجب ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، وأنه في حالة وجود أي شكوى من المواطنين بأعراض متعلقة بكورونا أصبحت القصة غير قاصرة على مستشفى الحميات والصدر فقط، بل تم التنسيق مع وزارة الصحة وتم فتح عدد 20 مستشفى عاما ومركزيا لاستقبال المواطنين من خلال مداخل وإجراءات خاصة ويجب الذهاب لهذه المستشفيات في حالة الشعور بأي شكوى، وأن بروتوكول العلاج موجود ومعتمد من وزارة الصحة والصحة العالمية ومتوافر في هذه المستشفيات ويتم توزيعه على المواطنين بالمجان.