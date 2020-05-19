مجلس جامعة المنصورة يدعم صندوق الرعاية الطبية للعاملين بـ2 مليون جنيه

عقد مجلس جامعة المنصورة اجتماع، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، والذى استهل الاجتماع وتوجه نيابة عن جميع أعضاء المجلس بخالص الأمنيات القلبية والدعاء بالشفاء العاجل للدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وعضو مجلس الجامعة، معربا عن أمله في عودته سريعا لممارسة نشاطه المتميز .

كما عبر المجلس عن خالص تقديره للجهود المبذولة والمتميزة لتطوير الخدمات بالمحافظة والخطوات الجادة التي ينتهجها محافظ الدقهلية منذ توليه منصبه. وقرر المجلس إعفاء الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة من رسوم تحسين الخدمة لمرحلة الدراسات العليا، ودعم صندوق الرعاية الطبية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بمبلغ 2 مليون جنيه، كما أحيط المجلس علما بتبرعات أعضاء هيئة التدريس في الحساب المخصص لتلقى التبرعات لدعم جهود الجامعة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

واعتمد المجلس 3 برامج نوعية مميزة جديدة وهى : برنامج التسويق السياحي بكلية السياحة والفنادق، وبرنامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بكلية الآداب والعلاجات النفسية المتعددة بكلية الآداب، ووافق المجلس على اتفاقية التعاون بين الجامعة وجامعة هورباشيتسكى تيرنوبل الطبية بأوكرانيا في مجال الصيدلة وتم الإعلان عن نتائج جوائز الجامعة للعام 2019/2020 الممنوحة لأعضاء هيئة التدريس.