رئيس جامعة المنصورة: نسابق الزمن لتشغيل أكبر مجمع للعنايات المركزة

قال الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، إننا نسابق الزمن لاستكمال التجهيزات النهائية لتجهيز أماكن العناية المركزة الجديدة بمبنى النقاهة ومعمل اختبارات فيروس كورونا المستجد وجهاز الأشعة المقطعية الجديد، وسيتم بدء التشغيل التجريبي لوحدات العناية الجديدة أول شهر يونيو المقبل.

جاء ذلك خلال تفقده اليوم، ما تم إنجازه من أعمال التجهيزات النهائية والتجهيزات الداخلية لرفع كفاءة وهيكلة وتجهيز مبنى النقاهة والحالات الحرجة طبقا للمواصفات الطبية القياسية ليكون مركزا لتقييم العدوى التنفسية الفيروسية بمستشفى النقاهة والحالات الحرجة بمستشفى جامعة المنصورة والذى يتم تجهيزه حاليا بالتبرعات والجهود الذاتية ومشاركة المجتمع المدني لتشغيل أكبر مجمع للعنايات المركزة والذى يضم 7 أدوار بطاقة 72 سريرا، تسمح باستخدام أجهزة التنفس الصناعي بالإضافة إلى تركيب أحدث جهاز للأشعة المقطعية ليكون مبنى متخصص للعناية المركزة و التي يجرى تجهيزها لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وتفقد رئيس الجامعة خلال الزيارة عمليات نقل قسم الأمراض الصدرية إلى قسم 4 ليتم إخلاء مبنى الباطنة الخاصة وتخصيص المبنى بالكامل لعزل الحالات، ومعمل اختبارات فيروس كورونا المستجد الجديد بمبنى معامل الميكروبيولوجي بكلية الطب.

رافقه خلال الزيارة الدكتورة نسرين صلاح عمر عميد كلية الطب، والدكتور محمد حجازي المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية، والدكتور الشعراوي كمال مدير عام مستشفى الجامعة الرئيسي، والدكتور خالد الطوخي مدير مستشفى النقاهة والحالات الحرجة، والدكتور وسام فتحي نائب مدير المستشفى للعلاج الاقتصادي، والدكتور محمد الغندور مدير العيادات الخارجية، والدكتورة أمل رشاد رئيس قسم العناية المركزة والتخدير.