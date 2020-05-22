19 ألف طالب يدخلون تطبيق جامعة المنصورة "My U" للاختبارات الإلكترونية

أعلنت جامعة المنصورة، عن إجراء اختبار تجريبي من خلال تطبيق،"My U" الجديد حيث تم عمل الاختبار الإلكتروني لطلاب مختلف كليات الجامعة.

وبحسب بيان لجامعة المنصورة فقد تمكن 19 ألف طالب وطالبة من الدخول إلى الامتحانات التجريبية الإلكترونية، والاطلاع علي الامتحانات ورفع كراسات الإجابة علي النظام.

وذكرت أن إجمالي عدد الطلاب الذين دخلوا إلى النظام بلغ 68 ألف طالب وطالبة، حيث أدي الامتحان التجريبي 19 ألف طالب وطالبة بالإضافة لقيام باقي الطلاب بالاطلاع علي قوائم الأبحاث التي سيختارون منها البحث والذي سيقومون بإعداده حسب نظام كلياتهم تمهيداً لرفعه رقمياً علي نفس المنصة اعتباراً من أول يونيو 2020 حسب الجداول المعلنة علي موقع الجامعة.

وأوضحت أن مركز تقنية الاتصالات والمعلومات قد طور بوابة الخدمات الطلابية "My U" الإصدار الجديد لنظام "ابن الهيثم" لإدارة شئون الطلاب، والتي تتعلق بكل ما يخص الطلاب من الأعمال الدراسية كالمقررات والجداول الدراسية والامتحانات، إتاحة اختيارات للطلاب وكذلك البريد الإلكتروني للطالب، كما تمكن الطالب من حجز الكشف الطبي بعيادات مستشفى الطلبة وغيره من الخدمات الطلابية.

وتفقد الدكتور محمد عطية البيومي مركز تقنية الاتصالات والمعلومات يوم الخميس، حيث اطلع علي نشاط غرفة عمليات الاختبار التجريبي بحضور الدكتور شريف كشك مدير المركز وبتوجيهات الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة.