حظك اليوم الاثنين 25-5-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الجوزاء كثير الحديث، وسريع في اتخاذ قراراته وتنفيذها، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني واليوم غير مناسب للمغامرة مهنيا وماليا.. اعمل بدقة.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي قد يجعلك مشوشا ومتسرعا.. حاول أن تراعي مشاعر الطرف الآخر ولا تبخل بجهد أو اهتمام بالآخر وقدم ما بوسعك كي لا تندم.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء النجمة العالمية أنجلينا جولي، ويوافق تاريخ ميلادها 4 يونيو.