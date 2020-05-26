"تحيا مصر" يقود قاطرة العمل الأهلي.. هنتشارك وهنعدي الأزمة

أطلق صندوق تحيا مصر، مبادرة "نتشارك هنعدي الأزمة"، منذ بدء مواجهة الدولة لأزمة فيروس كورونا (كوفيد 19) مارس الماضي، من خلال دعم القطاع الطبي في مواجهة الجائحة، بتوفير الاحتياجات والمستلزمات الطبية الطارئة، والمشاركة في تجهيز مستشفيات العزل، لاستيعاب طوارئ المرحلة الحالية، بالتوازي مع دعم القرى والأسر الأولى بالرعاية، بإعمار منازلهم، ومدهم بالمساعدات والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية بالتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم.

ساهم في تجهيز مستشفيات العزل وتوفير المستلزمات الطبية وأطلق أكبر قوافل الخير في رمضان

مساعدات وتجهيز مستشفيات العزل التي وفرها الصندوق:

- 1000 مضخة حقن سوائل للعناية الحرجة.

- 200 جهاز تنفس اصطناعي.

- 100 ألف كمامة، و15 ألف كمامة 95n، وعشرات الأطنان من المواد المطهرة.

- إطلاق قافلة المستلزمات الطبية لدعم 26 مستشفى حميات وصدر في 23 محافظة وأمدتها 20 بوابة تعقيم، و10 آلاف عبوة تعقيم، وألف كاشف طبي، و50 ألف كمامة طبية.

حملة دعم الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة (قوافل الخير)

كان الهدف منها توحيد جهود شركاء العمل المجتمعي، لتحقيق أقصى استفادة للأسر الأولى بالرعاية من موارد الدولة، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، فضلا عن تبادل البيانات والمعلومات المتاحة عن عدد الأسر بكل محافظة، بالتنسيق مع وزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، وشهدت 3 مراحل:

- المرحلة الأولى: انطلقت 19 أبريل الماضي، بمشاركة 10 جهات لتوزيع 26 طن لحوم، و60 طن خضروات، و30 ألف كرتونة مواد غذائية، و1300 كرتونة مستلزمات تطهير.

- المرحلة الثانية: انطلقت 1 مايو الحالي إلى 22 محافظة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، وشهدت توزيع 150 ألف كرتونة مواد غذائية، و150 طن لحوم، و33 طن مطهرات.

- المرحلة الثالثة: انطلقت 16 مايو الحالي، بمشاركة 20 جمعية أهلية مستهدفة 300 قرية في 16 محافظة، لتوزيع 300 ألف كرتونة مواد غذائية تتكون من "أرز، وسكر، وزيت، وشاي، وشاي، ومكرونة، وفول" بإجمالي 3 آلاف طن مواد غذائية، كان منها 130 طن دواجن، و100 طن خضروات، إضافة إلى 100ألف قطعة ملابس جديدة.

إفطار الصائمين

وزّع الصندوق طوال شهر رمضان وجبات إفطار صائم، بمعدل 1600 وجبة يوميا طوال شهر رمضان، على مستشفيات العزل الصحي، ودور رعاية أطفال بلا مأوى، وسكان المقابر بالإمام الشافعي.

إعمار المنازل

- تسليم 1600 منزل بعد تطويرها إلى أصحابها من الأسر الأكثر احتياجًا.

الجهات التي تبرعت للصندوق

- رئاسة مجلس الوزراء، تم اقتطاع 20% من رواتب الموظفين.

- المحكمة الدستورية العليا (مجموع رواتب القضاة لمدة 3 أشهر).

- الجهاز المركزي للمحاسبات (20% من الراتب لمدة 3 أشهر).

- جامعة الأقصر (25% من رواتب مجلس الجامعة).

- محافظ كفر الشيخ ونائبه (20% من الراتب لمدة 3 أشهر).

- جامعة الوادي الجديد (25% من راتب مجلس الجامعة لمدة 3 أشهر).

- ميناء دمياط (20% من راتب قيادات الهيئة لمدة 3 أشهر).

- المركزي للتعمير (25% من راتب رئيس الجهاز و2000 جنيه من 50 موظفا).

- جامعة المنوفية (25% من راتب مجلس الجامعة لمدة 3 أشهر).

- - الإدارة الصحية ببني مزار (20% من راتب الأطباء).

- رئيس مجمع اللغة العربية (كامل مستحقاته عن 5 سنوات).

- جامعة الزقازيق (20% من راتب مجلس الجامعة لمدة 3 أشهر).

- محافظة الغربية (20% من راتب المحافظ ونائبه لمدة 3 أشهر).

- جامعة الأزهر (راتب قيادات الجامعة لمدة شهر).

- شيخ الأزهر 5 ملايين جنيه.

- البابا تواضرس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة الأرثوذكسية.

- جامعة القاهرة (20% من راتب مجلس الجامعة لمدة 3 أشهر).

- نقابة المهن الرياضية (مليون جنيه).

- محافظة جنوب سيناء (مليون جنيه).

- جمعية رجال الأعمال بالدقهلية (مليوني جنيه).

- بطريركية الروم الأرثوذكس (200 ألف جنيه).

- وزارة الثقافة (غير محدد قيمة التبرع).

- مجلس القضاء الأعلى (8.8 مليون جنيه).

- مجلس الدولة (مبلغ غير محدد).

- النيابة الإدارية (3 ملايين جنيه).

- هيئة قضايا الدولة (مبلغ غير محدد).

- مجلس النواب (20 مليون جنيه).

- هيئة الرقابة المالية (25 مليون).

- الجمعية المصرية اللبنانية (المبلغ غير محدد).

- هيئة قناة السويس (20% من رواتب القيادات والمديرين لمدة 3 أشهر).

- جامعة أسوان (20%من رواتب هيئة التدريس لمدة 3 أشهر).

- 100 من الشركات ورجال الأعمال.