أحمد كريمة: التبرع بأموال الزكاة لصندوق تحيا مصر جائز ومحبب

قال الشيخ الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الزكاة تحبب وتجوز لصندوق "تحيا مصر"، مشيرًا إلى أن هذا الأمر له أصل تشريعي.

وأضاف كريمة، في برنامج "نور النبي"، مع الإعلامي حمدي رزق، على قناة "صدى البلد": "ثبت أن النبي محمد كان يستسلف من عمه العباس بن عبدالمطلب زكاة سنتي مقدمًا لبيت مال المسلمين، وهذا أصل أن الزكوات يمكن ان تؤدى إلى بيت المال وما يقوم مقامه".

وتابع، أن صندوق "تحيا مصر" يحقق النفع العام وينفذ العديد من المشروعات التنموية الرائدة، وكذلك مشروعات تعلي قدر الإنسان، وتشعر المواطن بأن هناك دولة تشعر به وتقف بجانبه.