"تحيا مصر" و7 جمعيات أهلية يطلقون أكبر قافلة مساعدات في أسيوط

انطلقت أكبر قافلة مساعدات للقرى الأكثر احتياجًا والمتضررين من فيروس كورونا المستجد، اليوم، بحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، لتوزيع مواد غذائية ومستلزمات طبية وكساء العيد للقرى الأكثر احتياجًا في إطار المرحلة الثالثة لمبادرة "نتشارك .. هنعدي الأزمة"، لدعم الأسر الأَولى بالرعاية، في إطار جهود الدولة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وذكرت مؤسسة الزهروان، في بيان لها اليوم، أنّه جار توزيع 82 ألف كرتونة مواد غذائية وملابس على الأسر بقرى ونجوع المحافظة من خلال 7 جمعيات أهلية ومؤسسات المجتمع المدني، إذ تتعاون المؤسسة مع جمعية الأورمان، ومؤسسة مصر الخير، وجمعية رسالة، وجمعية رعاية أطفال السجينات، وجمعية البر والتقوى وبنك الطعام المصري، تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعي برئاسة فاطمة الخياط في أسيوط.