في أول أيام العيد.. شواطئ مطروح بلا زائرين

خلت شواطىء وكورنيش مدينة مرسى مطروح، من الزائرين في أول أيام عيد الفطر، فيما انتشرت أجهزة الأمن على الكورنيش.

وتابع، اليوم، الأحد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تنفيذ الإجراءات والقرارات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة خلال عيد الفطر المبارك، خاصة إغلاق الشواطئ بمدن ومراكز المحافظة والساحل الشمالي.

وأكد "شعيب" التزام أهالي مطروح وزائريها بجميع القرارات في مراكز المحافظة.

وأوضح "شعيب" أن هناك تنسيق بين رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع مراكز وأقسام الشرطة، بالمرور كلا فى نطاقه على الشواطى والقرى السياحية والمتنزهات والحدائق للتأكد من منع التجمعات