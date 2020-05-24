أستاذ تمويل: الحكومة تواجه أزمة كورونا بإجراءات موضوعية

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إنّ الحكومة تواجه أزمة فيروس كورونا التي تجتاح العالم بإصدار قرارات موضوعية وواقعية، في ظل اتخاذ الإجراءات الاحترازية والصحية للحد من انتشار الفيروس، وفي ذات الوقت الحكومة تعتزم استمرار عجلة الإنتاج التي من شأنها عدم المحافظة على الوضع الاقتصادي فقط، بل للمحافظة على المواطن نظرا لأن ما يُنتج يحتاجه المواطن من مأكل ومشرب ومستلزمات صحية وعلاجية.

وأضاف إبراهيم، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة "اكسترا نيوز"، أنّ استمرار حركة العمل تحافظ على مستوى معيشة للمواطن وتلبي احتياجاته، لافتا إلى أنّ التوازن بين الإنتاج والحفاظ على صحة المواطن من الضروري أن تشغل ذهن المواطن كما يشغل ذهن الحكومة.

وأشار إلى أنّ التوازن بين العمل وصحة المواطن يحقق التوازن واستقرار للمجتمع، لأن غير ذلك سيؤدي للضرر للجميع، مشددا على أنّ جهات العمل المختلفة عليها الالتزام بالإجراءات الاحترازية لتجاوز الأزمة التي تجتاح العالم.