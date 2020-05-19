خبير: الدول العربية تعتمد على الاقتصاد الريعي.. والرقمي يمثل 4% فقط

قال الدكتور عبدالوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إن الاقتصاد في المنطقة العربية بأكملها يسير تحت ما يسمى بالاقتصاد الريعي، وهو استخدام كل الموارد الطبيعية والمستخرجة من باطن الأرض وتصديرها.

وأضاف خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أن حجم الاقتصاد العربي كله 2.7 تريليون دولار، وحجم الاقتصاد الرقمي العربي منخفض جدا، فهو لا يتجاوز 110 مليارات دولار، أي بنسبة 4% فقط، مشيرا إلى أن الصين من الدول الاقتصادية العظمى حاليًا، فوصل حجم اقتصادها إلى 14 وربع تريليون دولار، وحجم اقتصادها الرقمي 4.6 تريليون دولار، أي بنسبة 33% من اقتصادها، فهي تتضاعف بمرتين ونصف عن الاقتصاد الرقمي العالمي، و9 أضعاف الاقتصاد الرقمي العربي.

وأشار إلى أن الاقتصاد الرقمي هو المعتمد على تكنولوجيا المعلومات والإنترنت، مؤكدا ضرورة أن ننخرط في هذا النوع من الاقتصاد لأنه يمثل المستقبل للعالم كله، لافتًا إلى أن حجم الاقتصاد العالمي وصل إلى 86.6 تريليون دولار، بينما حجم الاقتصاد الرقمي في العالم وصل إلى 13 تريليون دولار، أي بنسبة 15%.