ولايات هندية تسعى لتأجيل استئناف رحلات الطيران بعد زيادة حالات كورونا

سعت ثلاث ولايات هندية كبرى إلى تأجيل فتح مطاراتها يوم الاثنين المقبل، بعد تسجيل قفزة قياسية في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو ما يعقد خطة الحكومة الاتحادية لاستئناف الرحلات الجوية بعد إيقافها لمدة شهرين.

وسجلت الهند 6767 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم، وهو أكبر عدد يومي للإصابات حتى الآن في البلاد ليصل العدد الإجمالي إلى ما يزيد على 131000 حالة، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وتستعد شركات الطيران لاستئناف حوالي ثلث رحلاتها الداخلية اعتبارا من الاثنين، رغم أنه لم تتضح بعد الولايات التي ستسمح برحلات الطيران أو قواعد الحجر الصحي التي قد تفرض على الركاب.

وقال مسؤولون محليون إن ولايات ماهاراشترا في غرب الهند وتاميل نادو في الجنوب وغرب البنغال في الشرق ومدن تجارية كبرى تضم أكثر المطارات ازدحاما في البلاد قالت إنها غير مستعدة لاستئناف الرحلات مع ارتفاع عدد حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا.