لو هتسافر بعد العيد.. الاشتراطات الواجب توافرها في المنشآت السياحية

ينتظر الكثيرون عيد الفطر المبارك من كل عام للاحتفال به بالسفر إلى إحدى القرى السياحية، ولكن جاءت جائحة كورونا لتحطم آمالهم، حيث اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بمنع حركة التنقل بين المحافظات المختلفة وإغلاق الحدائق العامة والمنتزهات، لذلك ينتظر الكثيرين الانتهاء من فترة العيد للتوجه إلى إحدى القرى والفنادق التي تم الموافقة على العمل بها وفق اشتراطات معينة.

وتستعرض "الوطن"، الاشتراطات الواجب توافرها في المنشآت السياحية، وفق قرار وزير السياحة والآثار وعقوبة المخالفين، كالتالي:

- أن يكون حجز الطيران الداخلي إلكترونيا.

- تعقيم حقائب المسافرين في المطار قبل المغادرة وعقب الوصول.

- أن تكون نسبة الإشغال في الطائرة الواحدة 50%.

- ألا يجتمع راكبان بجوار بعضهما البعض، بالإضافة لترك صف بين كل راكب والآخر.

- وإذا كانت وسيلة النقل هي الحافلات فتكون نسبة الإشغال فيها 50%.

- أن تكون عملية التعقيم في كل مكان وكل مرحلة يصل فيها النزلاء.

- حظر تقديم الشيشة للنزلاء ومنع الجاكوزي.

- السماح لصالات الجيم أن تستقبل النزلاء في المنشآت التي جرى فحصها مسبقا فقط.

- تعقيم كافة الأجهزة في المنشآت الفندقية كل 60 دقيقة.

- توقيع مدير المنشآة السياحية على إقرار بالالتزام.

تتولى وزارة الصحة والسياحة وغرفة المنشآت الفندقية الإشراف على تنفيذ ذلك، وفي حالة المخالفة يتم إيقاف ترخيص مدير المنشاة نهائيا، مع غلق المنشآة.