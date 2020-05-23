"السياحة": أسعار الغرف الفندقية تبدأ من 1500 جنيه في العيد

قال محمد فلا، عضو جمعية مستثمرى البحر الأحمر، إنه لا توجد مغالاة فى أسعار الفنادق العاملة خلال إجازات عيد الفطر المبارك، وأضاف لـ«الوطن» أن بعض الفنادق أعلنت أن سعر الغرفة التى يقيم بها فردان تبدأ من 1500 جنيه، موضحاً أن الأسعار التى أعلنتها الفنادق حالياً أقل من سعر تكلفة التشغيل، مشيراً إلى أن الفنادق العاملة خلال المرحلة الأولى للتشغيل وبلغت نحو 70 فندقاً لم تهدف للربح بقدر سعيها لعودة الحياة للقطاع السياحى والاستعداد الجاد لعودة الحركة السياحية الوافدة من الخارج بدءاً من يوليو المقبل.

وطالب «فلا» المنشآت الفندقية والزوار المصريين بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية التى اعتمدتها الدولة حتى تنجح تجربة إعادة تشغيل الفنادق، مؤكداً أن غالبية الفنادق ستبدأ العودة التدريجية للتشغيل منتصف يونيو المقبل، وقال هشام الشاعر، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إن غالبية الزوار سيبدأون السفر للمدن السياحية بداية من الأحد فى الساعات المسموح لهم بالسفر والتنقل خلالها، مشيراً إلى أن فنادق المدن الشاطئية كالغردقة وشرم الشيخ والعين السخنة والساحل الشمالى ستشهد نسب إقبال أكبر من فنادق القاهرة الكبرى، بسبب ارتفاع درجات الحرارة. وأشار إلى أن لجان وزارة السياحة والآثار وغرفة المنشآت الفندقية ستقوم بجولات تفتيشية على الفنادق خلال أيام العيد للتأكد من مدى التزامها بتطبيق جميع الضوابط التى وضعتها الدولة للتشغيل.