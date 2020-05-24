لو ظهرت عليك أعراض.. طريقة إجراء التقييم الذاتي لفيروس كورونا بالمنزل

واصلت وزارة الشباب والرياضة، رفع استعداداتها لتداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيدـ 19"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، ضد الفيروس بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

وقدمت وزارة الشباب والرياضة، تطبيق جوجل فورم المصمم بمعرفة وزارة الصحة للكشف عن فيروس كورونا عن بعد دون الحاجة لزيارة المستشفى.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية الموقع الذي يستطيع الأشخاص ملء الاستمارة من خلاله، المصادر التي تم الاستعانة بها لتطوير هذه الاستمارة، استمرارا لسلسة الخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

طريقة إجراء التقييم الذاتي لفيروس كورونا من المنزل

ـ الدخول على رابط استمارة التقييم الذاتي لفيروس كورونا من خلال الضغط هنا.

ـ تحديد سن المستفيد من الخدمة.

ـ اختيار جنس مقدم الاستمارة.

ـ تسجيل رقم الهاتف الخاص بالشخص الذي يجري التقييم.

ـ كتابة المحافظة، والحي التابع له الشخص.

ـ الإجابة على الأسئلة المتعلقة بأعراض فيروس كورونا المستجد.

ـ بعد الإجابة على الأسئلة، تظهر النتيجة فورا.

أهداف استمارة التقييم الذاتي لفيروس كورونا المستجد

- تخفيف الضغط الكبير المتوقع على النظام الصحي المصري في الأيام والأسابيع القادمة.

- إتاحة فرصة الحصول على الخدمة الصحية للفئات الأكثر احتياجا لها.

- تشجيع الرعاية الذاتية وزيادة الوعي الصحّي.

ـ تحدث الاستمارة باستمرار تبعا للبيانات المتاحة والمستجدات على الأرض، وينصح بتكرار التقييم كل ثلاثة أيام.

المصادر التي تم الاستعانة بها لتطوير استمارة التقييم الذاتي لفيروس كورونا

- نماذج التقييم الذاتي للأنظمة الصحية الخاصة بمقاطعات كندية، أسترالية، وكذا المجلس الطبي البريطاني.

- البيانات، التعليمات، والبروتوكولات الطبية المتاحة على الموقع الرسمي المخصص من وزارة الصحة والسكان المصرية www.care.gov.eg لفيروس كورونا المستجد "COVID-19".

- البيانات، التعليمات، والبروتوكولات الطبية الخاصة بفيروس كورونا المستجد "COVID-19"، المتاحة على الصفحات الرسمية لمنظمة الصحة العالمية على موقع التواصل الاجتماعي Facebook.

- متطوعون مصريون متخصصون في مجالات طب الأزمات، الصحة العامة، البيئة، طب الأسرة، الصحة النفسية، التنمية المجتمعية، والتواصل.

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت أمس، تسجيل 727 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا، و28 حالة وفاة، ليصبح بذلك إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 16513 حالة من ضمنهم 4628 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و735 حالة وفاة.