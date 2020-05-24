ضبط 5 عاطلين بحوزتهم كميات من الإستروكس في القليوبية

ألقت مباحث إدارة الطرق والمنافذ بمديرية أمن القليويية، القبض على 5 عاطلين بحوزتهم كمية من مخدر الإستروكس لترويجة على عملائهم.

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارا من ضباط مباحث إدارة تامين الطرق والمنافذ خدمة كمين دائري الجيزة، دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية من ضبط 5 عاطلين وبحوزتهم كميات من مخدر الإستروكس.

كما تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية ، من ضبط 181 محكوما عليهم، خلال حملة أمنية بمدن المحافظة.

وتلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد ضبط 181 محكوما عليهم بإجمالي 3113 أحكام منفذة، 958 حكما جزئيًا، و215حكما مستأنفا، وتحصيل 1844 غرامة، وتحرير 81 مخالفة .

كما جرى شن حملة مرورية بالطرق العامة والرئيسية بالمحافظة، وأسفرت عن تحرير 1175 مخالفة، و937 مخالفة انتظار خاطئ، و242 تصالح فوري، وسحب 25 دراجة نارية وحجز 7 دراجات.

وفي مجال ضبط القضايا التموينية، برئاسة العقيد أحمد سليم، جرى تحرير 32 قضية حول سلع منتهية الصلاحية، وقضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي.