السكة الحديد والمترو نقلت 40 مليونا و800 ألف راكب خلال شهر رمضان

تواصل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، عمليات التعقيم والتطهير بالقطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر ومكاتب الصرافين والإداريين، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث تم إيقاف حركة القطارات بالسكة الحديد والمترو لمدة 6 أيام تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بوقف حركة المواصلات العامة خلال عيد الفطر المبارك.

ونقلت قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق نحو 40 مليونا و800 ألف راكب خلال شهر رمضان المبارك، بواقع نقل 10 ملايين و600 ألف عبر قطارات السكة الحديد، و30 مليونا و200 ألف عبر قطارات مترو الأنفاق، وسيتم استئناف حركة القطارات والمترو صباح السبت المقبل الموافق 30 مايو الجاري.

أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أن جميع مشروعات تحديث البنية الأساسية لمنظومة السكك الحديدية تحدث بصورة منتظمة، وتشمل تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، مضيفاً أنه سيجرى توريد نحو 33 عربة قطار جديدة للسكة الحديد آواخر يونيو المقبل.

وقال "رسلان"، لـ "الوطن"، إن الهيئة تعمل حالياً على تجهيز 720 قطارا لاستئناف حركة تشغيل القطارات على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحرى بدءا من السبت المقبل، بعد توقفها لمدة 6 أيام بداية من صباح اليوم الأحد وحتى الجمعة المقبلة، مشيراً إلى أن عمليات التعقيم تتم بصورة دورية، إضافة إلى أن هناك إجراءات أمنية مشددة على مداخل ومخارج المحطات لتسهيل عمليات استقلال الركاب للقطارات، موضحاً أن غرامات التهرب من دفع قيمة تذكرة القطارات تتم بشكل صارم.

ونوه إلى أنه لا توجد أي زيادات على جميع تذاكر القطارات بكل أنواعها على جميع الخطوط بالوجهين القبلي والبحري خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن الأسعار كما هي، محذرا من شراء التذاكر من السوق السوداء عند عودة رحلات القطارات، وأن الهيئة ستعمل على توفير جميع التذاكر للعائدين من رحلات العيد على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري.

من جهته، أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أن الشركة تنفذ إجراءاتها الاحترازية اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد بشكل دوري، مشيرا إلى أن جميع القطارات العاملة على الخطوط الثلاثة للمترو تخضع لعمليات تعقيم وتطهير قبل انطلاق الرحلات لتوفير الحماية والأمن والسلامة للركاب، موضحا أن الشركة عملت على الدفع بقطارات إضافية لتسهيل حركة التشغيل ومنع حدوث زحام بالمحطات وداخل عربات القطارات.

وأضاف "عبدالهادي"، في تصريحات لـ"الوطن"، بأن حركة مسير القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو سيتم استئنافها صباح يوم السبت المقبل الموافق 30 مايو الجاري، موضحا أنه تم وقف حركة القطارات بشكل كامل منذ صباح اليوم الأحد المقبل، الموافق 24 مايو، وحتى الجمعة الموافق 29 من نفس الشهر، وذلك تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بوقف حركة المواصلات العامة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.