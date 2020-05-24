أخبار البنوك.. "ارسل العيدية من البيت" خدمة الإنترنت البنكي لبنك مصر

بسبب الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، ومصر على وجه الخصوص خلال عيد الفطر المبارك، أصدرت السلطات المصرية قرار بفرض حظر التجوال من الساعة 5 مساءً، وحتى السادسة صباحًا، من اليوم التالي.

حرصت البنوك على توفير خدمات إلكترونية، يمكن من خلالها إرسال العيدية عبر تطبيق الإنترنت البنكي من بنك مصر، ويمكن معرفة التفاصيل كالآتي.

خدمة الإنترنت والموبايل البنكي BM Online

طوّر بنك مصر منظومة خدمات الإنترنت والموبايل البنكي BM Online، والتي تمكنك من التمتع بإجراء العديد من المعاملات البنكية بسهولة وأمان أينما كنت، ومتابعة الحسابات والبطاقات بأنواعها والعديد من الخدمات على سبيل المثال:

​فتح حساب إضافي أو ربط ودائع أو شراء شهادات ادخار.

عرض كشوف الحسابات بمختلف العملات والبطاقات وأسعار الصرف.

طلب إصدار بطاقة خصم مباشر أو بطاقة ائتمانية.

طلب إيقاف بطاقة مؤقت.

سداد مديونية بطاقة ائتمان.

التحويل بين الحسابات داخل البنك.

طلب إصدار دفتر شيكات أو طلب إيقاف صرف شيك.

إضافة تعليمات مستديمة، وإعداد القوائم والتعليمات المفضلة.

للاشتراك في الخدمة للمرة الأولى

تقديم الطلب بالتوقيع المعتمد باي فرع من فروع البنك.

الدخول على الموقع الرسمي للبنك لخدمة الإنترنت البنكي BM Online أو تحميل تطبيق BM Online من خلال Google Play أو APP Store وإدخال البيانات الآتية:

الرقم القومي.

رقم البطاقة (الائتمانية / الخصم الفوري / المدفوعة مقدما).

تاريخ صلاحية البطاقة.

الرقم السري للبطاقة.

يرسل النظام كلمة سرية مؤقتة (One Time Password-OTP) للعميل على رقم الهاتف المسجل لدى البنك لاستكمال إجراءات التسجيل.

ينشئ العميل اسم المستخدم ويختار كلمة سر وفقا للمحددات المطلوبة لإنشاء كلمة السر وقواعد الحماية المحددة من قبل البنك المركزي المصري.