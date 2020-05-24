محافظ كفرالشيخ يثمن دور المشاركة المجتمعية لدعم الصحة بالأجهزة الطبية

ثمَّن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، دور المشاركة المجتمعية في تنمية المستشفيات بالمحافظة، مقدماً الشكر للمجتمع المدني لجهودهم الملموسة في تفعيل المشاركة المجتمعية بقطاع الصحة، مشيراً إلى أنه تم تجهيز غرفة لمحطة معالجة المياه لمرضى الغسيل الكلوي بمستشفى كفرالشيخ العام، مشيرًا إلى أن قدرة المحطة 30 ألف لتر/الساعة، وقدرتها تستوعب 32 ماكينة غسيل كلوى.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أن جهود المجتمع المدني تهدف إلى تحسين وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، لافتاً إلى أنهم يضربون أروع الأمثلة في المشاركة الإيجابية، مشددا على ضرورة حسن معاملة المرضى والعمل على رفع روحهم المعنوية، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، لافتًا إلى أن وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى كفرالشيخ العام لا تعانى أي مشاكل من توفير المياه وجاهزة للعمل بأي طاقة.

كما جرى تجديد مغسلة وثلاجة الموتى بالمستشفى العام، بالجهود الذاتية، فضلاً عن دعم المستشفيات بكميات كبيرة من المستلزمات الطبية والملابس الواقية وخاصة مستشفى عزل بلطيم وأقسام العزل، بالإضافة إلى إصلاح عدد من أسرة المستشفيات ودعمهم بالأجهزة الطبية المختلفة.