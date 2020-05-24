جونسون: مؤشرات على إمكانية التوصل إلى لقاح لكورونا هذا العام

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن هناك مؤشرات على إمكانية التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" هذا العام، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم.

وأوضح جونسون: "أؤكد أننا في وضع يسمح لنا بالانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة رفع الحجر الصحي"

وأضاف جونسون، "نريد إعادة الأطفال إلى المدارس في 1 يونيو المقبل".

وتعالت الدعوات في أروقة حزب المحافظين البريطاني الحاكم لإقالة "مهندس" تعليمات الإغلاق الحكومي في بريطانيا دومينيك كامينجز، بتهمة انتهاك حرمة القواعد التي فرضت؛ للحد من تفشي فيروس كورونا.

وبرر كامينجز، الذي يشغل منصب مستشار رئيس الحكومة البريطانية، قراره بالسفر مع عائلته إلى منزل والديه في مدينة دورم في أقصى الشمال الإنجليزي، بحجة أنه كان يعاني من أعراض فيروس كورونا في نهاية مارس، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".