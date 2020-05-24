ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في إيطاليا إلى حوالي 230 ألفا

أعلنت السلطات الإيطالية تسجيل 531 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" ليرتفع إجمالي الإصابات إلى حوالي 230 ألفا، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم.

وقالت السلطات الإيطالية، إنه تم تسجيل 50 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 32785.

وكانت إيطاليا، أعلنت امس السبت، تسجيل 669 إصابة جديدة بكورونا المستجد (كوفيد-19)، ثلثاها في منطقة لومباردي الواقعة شمالي البلاد، والتي تعد الأكثر تضررًا منذ بدء تفشي المرض، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 229 ألف و327 حالة.

وفي إسبانيا، عاودت حصيلة الوفيات اليومية جراء "كوفيد-19" في البلاد ارتفاعها، حيث سجلت السلطات الصحية خلال آخر 24 ساعة، 70 وفاة، مقابل 48 في اليوم السابق.

وأكدت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم، أن عدد ضحايا الفيروس في البلاد أصبح بذلك 28752 حالة، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأشارت الوزارة الإسبانية، إلى تشخيص 246 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات التي تم رصدها في البلاد 235772.

الصحة الإسبانية: عدد الإصابات الإجمالية في مدريد بلغ 67871 حالة

وأضافت الصحة الإسبانية، ان 124521 مريضا يتلقون العلاج في المستشفيات الإسبانية منهم 11454 في العناية المركزة دون ان تذكر عدد المتعافين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"..

وذكرت الوزراة الإسبانية، ان عدد الإصابات الإجمالية في العاصمة مدريد يبلغ 67871 حالة فيما يبلغ عدد الحالات في إقليم (كتالونيا) 57148 حالة وفي إقليم (كاستيا وليون) 18789 حالة يليه (كاستيا لا مانتشا) مع 16889 إصابة.