عن بـ 100 وش.. نيللي كريم: لا أحب الأجزاء الثانية من الأعمال الفنية

أعربت نيللي كريم، عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسل بـ100 وش، مشيرة إلى أنها ستفتقد فريق العمل الذي عمل معها بشدة لأنهم من المقربين جدا لها.

أما عن احتمالية وجود جزء ثان من المسلسل، قالت "نيللي" في أحد لقاءاتها بأحد القنوات الفضائية إنها سمعت ذلك الأمر، ولكنها لا تعرف إذا كان يوجد جزء ثان منه أم لا، أما عن رأيها في الأجزاء الثانية فقالت إنها لا تحبها على المستوى الشخصي.

مسلسل بـ100 وش من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب ودنيا ماهر وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكري.