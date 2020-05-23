بصورة مع آسر ياسين.. نيللي كريم تحتفل بانتهاء بـ100 وش

نشرت الفنانة نيللي كريم عبر حسابها الشخصي على "فيس بوك" صورة تجمعها بالفنان آسر ياسين من كواليس المسلسل الذي يجمعهم سويا "بـ 100 وش".

وكتبت كريم: "الحمد لله يارب تكون النهاية عجبتكم.. مبروك لكل أفراد العصابة، بـ 100 وش".

تدور أحداث المسلسل حول شخصية "سكر" وهي نصابة محترفة، يتم النصب عليها من قِبل "عمر" نصاب محترف أيضًا، لتدخل في صراعات معه لإعادة أموالها، ثم تقرر الاتحاد معه للقيام بعمليات نصب كبيرة.

مسلسل "بـ100 وش" بطولة نيللي كريم، وآسر ياسين، ومصطفى درويش، وعلا رشدي، وإسلام إبراهيم، وحنان يوسف، وزينب غريب، ودنيا ماهر، وعدد آخر من الفنانين.