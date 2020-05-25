يوميات كورونا في الشام: ارتفاع الإصابات بسوريا.. وصفر فلسطيني

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 5.453.119، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 345.074 ، بينما بلغت حالات الشفاء منه 2.281.132.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها بلاد الشام.

وبلاد الشام أو سوريا التاريخية، أو سوريا الطبيعية هو اسم تاريخي لجزء من المشرق العربي يمتد على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط إلى حدود بلاد الرافدين.

وتشكّل هذه المنطقة اليوم بالمفهوم الحديث كل من: سوريا ولبنان والأردن وفلسطين التاريخية، إضافة إلى مناطق حدودية مجاورة مثل منطقة الجوف ومنطقة الحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية، وتشمل المناطق السورية التي ضُمت إلى تركيا إبّان الانتداب الفرنسي على سوريا، وقسمًا من سيناء والموصل، وعند البعض فإن المنطقة تتسع لتشمل قبرص وكامل سيناء والجزيرة الفراتية.

وأعلنت سوريا، اليوم، ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا المستجد "كوفيد 19"، إلى 86 بعد تسجيل 16 إصابة جديدة.

وقالت وزارة الصحة السورية، إن الإصابات الجديدة المسجلة ضمن رحلات العائدين الأخيرة،موضحة أن عدد حالات الشفاء من الوباء ارتفع إلى 41 حالة بعد تسجيل أربع حالات جديدة بينما بلغ عدد الوفيات أربع حالات.

وأضافت وزارة الصحة السورية، أن البلاد لم تشهد تسجيل إصابة داخلية منذ بداية الشهر الجاري في حين شهدت تسجيل أول إصابة بـ"كوفيد 19" في 22 مارس الماضي لشخص قدم من خارج البلاد بينما تم تسجيل أول حالة وفاة في الـ29 من الشهر ذاته، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وفي فلسطين، أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، عدم تسجيل أي إصابات جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت 9 حالات تعافٍ جديدة في محافظة الخليل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"..

وأضافت الكيلة، في بيان صحفي، اليوم، أن العدد الإجمالي للإصابات في فلسطين بلغ 602 إصابة في جميع المحافظات الفلسطينية، منها 319 في محافظة القدس، و228 في باقي المحافظات الشمالية، و55 في المحافظات الجنوبية.

وأشارت الوزيرة الفلسطينية، إلى أن حصيلة الحالات النشطة بلغت 122 حالة، بينها 60 في محافظة القدس، و24 حالة في محافظة الخليل، و38 في المحافظات الجنوبية.

وتابعت الكيلة قائلة، إن حصيلة الشفاء من الوباء ارتفعت إلى 475 حالة، فيما بلغت نسبة التعافي 78.9% من مجمل الإصابات المسجلة.

والمحافظات الخالية من الإصابات بالفيروس حتى الآن 9 محافظات، وهي: أريحا والأغوار، وطوباس، وسلفيت، وجنين، وقلقيلية، ورام الله والبيرة، وبيت لحم، وطولكرم، ونابلس.

من جانبها،أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية في روسيا الاتحادية، ما يرفع عدد الوفيات في صفوف الجالية الفلسطينية إلى 94 حالة وفاة، وتسجيل إصابة جديدة في صفوف الجالية بالبرازيل ما يرفع عدد الإصابات في صفوف الجالية الفلسطينية إلى 1604 حالات.

وأضافت الخارجية الفلسطينية، أن عدد حالات التعافي في صفوف جالياتنا حول العالم بلغ 784 حالة تعافي.

لبنان تعلن عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

وفي لبنان، أعلنت السلطات، اليوم، ارتفاع عدد حالات الاصابة بكورونا المستجد الى 1114 إصابة بعد تسجيل 17 حالة جديدة.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي إنه لم تسجل أي حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليستقر عدد الوفيات عند 26 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

واشارت الصحة اللبنانية، إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء الى 688 حالة فيما بلغ مجموع الفحوصات التي اجريت خلال الـ24 ساعة الماضية 2410 فحوصات.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن، اليوم، ان أرقام الإصابات بكورونا المستجد في البلاد تصاعدت خلال اليومين الماضيين وهي صادمة وتدق ناقوس الخطر وقد يتخذ قرارا بالإغلاق العام الكامل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وقال حسن، "فليكن بمعلوم الجميع أن ما يحكم إغلاق البلد ليس السياسة أو الاقتصاد وإنما سلامة اللبنانيين، وبالتأكيد سنذهب إلى إغلاق عام ولفترة زمنية أطول إذا وجدنا أن أسرة المستشفيات الحكومية على وجه الخصوص تمتلئ بمرضى أصيبوا بفيروس كورونا وأن هناك من يحتاجون إلى وحدات العناية المركزة بصورة مضطردة".

ارتفاع اجمالي الإصابات بالوباء في الأردن الى 708 حالات

وفي الأردن، أعلنت الحكومة، اليوم، تسجيل اربع اصابة جديدة بكورونا المستجد، ليرتفع اجمالي الإصابات الى 708 حالات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وذكر بيان مشترك لرئاسة الوزراء ووزارة الصحة ان الإصابات تعود لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري ثلاثة منهم اردنيون والرابع من جنسية عربية.

وأوضحت رئاسة الوزراء، سجل الأردن اليوم حالة شفاء واحدة في حين اجرت السلطات الصحية حوالي 1500 فحص مخبري للتحري عن إصابات بالفيروس بمحموع عينات فحص تم جمعها بلغ 163 الفا.

وينهي الأردن منتصف الليلة حظر تجول شامل استمر ثلاثة أيام وطال جميع سكان المملكة وعددهم نحو 10 ملايين نسمة على ان يعود غدا الاثنين تطبيق حظر التجول الجزئي من الساعة السابعة مساء وحتى الثامنة صباحا والسماح بعودة عمل المنشآت التجارية.

وحددت الحكومة الأردنية، دوام موظفي القطاع العام الذي يبدأ الثلاثاء المقبل بعد شهرين من التعطل وذلك بالتدرج وعلى ثلاث مراحل في حين حددت السلطات حركة المركبات لغد الاثنين بالأرقام الفردية منعا للازدحام وذلك في إطار الإجراءات الهادفة إلى الحد من انتشار الفيروس الذي أودى بحياة تسعة أشخاص.

وأوضح المتحدث باسم اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور نذير عبيدات: قدمت السلطات الصحية الاردنية عقار الملاريا "هيدروكسيكلوروكوين" لجميع المصابين بالفيروس الذي مر في الأردن "بعدة طفرات وكانت خفيفة ولم تؤد إلى تغيير واضح في سلوك هذا الفيروس سريريا ولا تباين في شدة المرض".