الحكومة في الشارع.. والمصريون في البيوت

شهد اليوم الأول لعيد الفطر، الذى جاء متزامناً مع بدء تطبيق قرارات التوقف التام لحركة المواصلات وإغلاق المحال، فضلاً عن تطبيق حظر سير المواطنين من الخامسة مساءً، التزاماً كاملاً من المواطنين بالبقاء فى المنازل، حيث خلت الشوارع من حركة السير، فيما نزل المحافظون والمسئولون التنفيذيون إلى الشوارع، للتأكد من تطبيق قرارات الحكومة.

وتابع اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، مع المحافظين جهود الأجهزة المحلية والتنفيذية، لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، خلال أول أيام العيد للحد من انتشار فيروس كورونا، وأجرى عدداً من الاتصالات مع المحافظين لمتابعة الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية، وجميع المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ، لمنع أى تجمعات للمواطنين من أبناء المحافظة، أو من المحافظات المجاورة، وكذا إيقاف وسائل النقل العام.

وتفقد عدد من المحافظين مختلف الشوارع من خلال جولات ميدانية لمتابعة التزام المواطنين بعدم التجمع، خاصة فى مناطق الكورنيش، حيث تم توجيه القيادات المحلية من رؤساء الأحياء والمدن والمراكز والوحدات المحلية، بالمرور على مدار اليوم فى نطاق عملهم لمتابعة الموقف أولاً بأول، ورصد أى مخالفات للبناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

محافظ القاهرة يتفقد الكورنيش ويشيد بوعى المواطنين

وتفقد محافظ القاهرة، اللواء خالد عبدالعال، كورنيش النيل والحديقة الدولية وعدداً من أحياء العاصمة، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وأشاد خلال الجولة بوعى المواطنين واستجابتهم لقرارات الدولة التى تهدف للحفاظ على صحتهم، وشدد على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية للمتابعة الميدانية، لتنفيذ قرارات منع التجمعات للحد من انتشار الفيروس، مع التأكد من الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية، وكل المتنزهات والحدائق العامة.

وطالب المحافظ المواطنين بالابتعاد عن التجمعات، أثناء زيارة المقابر خلال إجازة العيد، ومراعاة الاشتراطات الصحية، وارتداء الكمامات، والحرص على تباعد المسافات، وعدم الوجود لفترات طويلة حرصاً على صحتهم.

غلق الطرق المؤدية للمقابر فى الجيزة

وفى الجيزة، تفقد المحافظ، اللواء أحمد راشد، اليوم، المتنزهات والحدائق وكورنيش النيل لمتابعة تنفيذ الإجراءات، مشدداً على أن المحافظة تتأكد يومياً من عدم وجود محاولات للقيام بأى مخالفات للبناء أو التعدى على ممتلكات الدولة، موجهاً أنه فى حال وجود أى مخالفات، يتم التعامل معها بكل حزم وفرض هيبة الدولة، وإزالة أى مخالفات فى المهد بإحالة المخالفين إلى القضاء العسكرى، وأعلن غلق الطرق المؤدية إلى المقابر باستثناء حالات الدفن، موجهاً بضرورة تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات خلال أيام عيد الفطر، فضلاً عن القيام بحملات تعقيم وتطهير موسعة لجميع المنشآت العامة والمرافق الحيوية والشوارع والميادين.